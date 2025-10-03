Ieri pomeriggio, 2 ottobre, in occasione della Festa dei Nonni, alla scuola materna Lorenzo Cucco di Chiavazza, i bimbi della sezione primavera e della scuola materna hanno accolto con gioia i loro nonni per una festa ricca di emozioni.
Don Remo ha dedicato una preghiera e un breve discorso ai bimbi e ai loro nonni, e successivamente i hanno cantato canzoncine e filastrocche dedicate ai protagonisti della giornata.
Il pomeriggio si è chiuso con una merenda condivisa, con tè e biscotti preparati da Alessia, la cuoca della scuola, e con la consegna dei lavoretti creati dai bimbi. Un momento semplice e speciale, reso possibile grazie alle insegnanti Luisa, Eleonora, Elisa e Roberta
In Breve
venerdì 03 ottobre
giovedì 02 ottobre
mercoledì 01 ottobre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
COSTUME E SOCIETÀ | 03 ottobre 2025, 09:58
La festa dei nonni alla materna Cucco di Chiavazza tra sorrisi ed emozioni FOTO
Il pomeriggio si è chiuso con una merenda condivisa
Ieri pomeriggio, 2 ottobre, in occasione della Festa dei Nonni, alla scuola materna Lorenzo Cucco di Chiavazza, i bimbi della sezione primavera e della scuola materna hanno accolto con gioia i loro nonni per una festa ricca di emozioni.
Le prime dal territorio
Biella
La festa dei nonni alla materna Cucco di Chiavazza tra sorrisi ed emozioni FOTO
Il pomeriggio si è chiuso con una merenda condivisa