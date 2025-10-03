 / COSTUME E SOCIETÀ

La festa dei nonni alla materna Cucco di Chiavazza tra sorrisi ed emozioni FOTO

Il pomeriggio si è chiuso con una merenda condivisa

La festa dei nonni alla materna Cucco di Chiavazza tra sorrisi ed emozioni

La festa dei nonni alla materna Cucco di Chiavazza tra sorrisi ed emozioni

Ieri pomeriggio, 2 ottobre, in occasione della Festa dei Nonni, alla scuola materna Lorenzo Cucco di Chiavazza,  i bimbi della sezione primavera e della scuola materna  hanno accolto con gioia i loro nonni per una festa ricca di emozioni. 
Don Remo ha dedicato una preghiera e un breve discorso ai bimbi e ai loro nonni, e successivamente i hanno cantato canzoncine e filastrocche dedicate ai protagonisti della giornata. 
Il pomeriggio  si è chiuso con una merenda condivisa, con tè e biscotti preparati da Alessia, la  cuoca della scuola, e con la consegna dei lavoretti creati dai bimbi. Un momento semplice e speciale, reso possibile grazie alle insegnanti Luisa, Eleonora, Elisa e Roberta

c.s., s.zo.

