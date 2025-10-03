La festa dei nonni alla materna Cucco di Chiavazza tra sorrisi ed emozioni FOTO

Ieri pomeriggio, 2 ottobre, in occasione della Festa dei Nonni, alla scuola materna Lorenzo Cucco di Chiavazza, i bimbi della sezione primavera e della scuola materna hanno accolto con gioia i loro nonni per una festa ricca di emozioni.

Don Remo ha dedicato una preghiera e un breve discorso ai bimbi e ai loro nonni, e successivamente i hanno cantato canzoncine e filastrocche dedicate ai protagonisti della giornata.

Il pomeriggio si è chiuso con una merenda condivisa, con tè e biscotti preparati da Alessia, la cuoca della scuola, e con la consegna dei lavoretti creati dai bimbi. Un momento semplice e speciale, reso possibile grazie alle insegnanti Luisa, Eleonora, Elisa e Roberta