Biella saluta la ex funicolare: bus sostitutivo e... proteste in arrivo?

Dal 1° settembre 2025, l'ex funicolare che collega il centro di Biella al Borgo del Piazzo tirerà giù la saracinesca. Al suo posto, arriverà una nuova linea del Trasporto Pubblico Locale, già al vaglio di ATAP S.p.A. e Azienda di Mobilità Piemontese, che da giorni stanno lavorando per assicurare il collegamento… senza far arrabbiare troppo l’Orso, simbolo cittadino e grande fan del panorama dall’alto.

Contenti, scontenti, polemici… i commenti sulla chiusura non si contano più. E a ben vedere, l'ex funicolare, inaugurata come ascensore inclinato nel luglio 2018, ha passato gli ultimi sette anni a fare il tragitto tra guasti, interruzioni e velocità da bradipo. Insomma, un impianto che ha fatto sudare più l’Orso che i passeggeri.

Ora però il Comune sembra deciso a voltare pagina: si valuta la ricostruzione completa della ex funicolare, con tanto di upgrade per la velocità e maggiore affidabilità. E la chiusura temporanea non è altro che il primo passo verso un futuro in cui l’Orso potrà finalmente godersi il Piazzo senza attese interminabili… o senza dover prendere il bus come tutti gli umani.

In attesa di tempi migliori, l’Orso saluta e si prepara a osservare i lavori dall’alto, pronto a dare il suo giudizio critico, probabilmente con una zampata simbolica su qualche ingranaggio mal funzionante.