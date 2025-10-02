“Lettori in erba” a Vigliano, premiati in biblioteca gli studenti della scuola media

Le insegnanti di lettere, durante l’anno scolastico 2024/25, hanno coinvolto e sollecitato i ragazzi nella produzione di “schede libro” dopo la lettura di testi presi in prestito dalla biblioteca della scuola o dalla biblioteca civica Aldo Sola di Vigliano Biellese.

Gli studenti hanno prodotto schede libro originalissime e colorate, espressione della loro capacità di comprensione del testo. Le schede sono state esposte durante il periodo estivo presso la biblioteca civica e sono servite al personale stesso per consigliare le letture ai ragazzini che nell’estate sono venuti a richiedere il prestito di altri volumi. E’ stata un’esperienza inedita e interessante che ha ampliato il rapporto con le scuole del paese.

Il sindaco Cristina Vazzoler e il presidente del consiglio di biblioteca hanno voluto così premiare i ragazzini con i diplomi di “Lettore in erba” che sono stati consegnati alle classi 2° A, B, C e 3°A, B, C, D, E. La collaborazione proseguirà in questo anno scolastico con alcune classi che saranno coinvolte nella risoluzione di alcuni enigmi o misteri, con l’aiuto di alcuni indizi forniti durante la lettura di libri “gialli per ragazzi”. Saranno, inoltre, previsti appuntamenti in biblioteca concordati con le insegnanti.