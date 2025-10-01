Sfide e vincitori al Golf Club Cavaglià, in arrivo nuovo weekend di gare

Questa settimana il weekend al Golf Club Cavaglià si aperto sabato con il Trofeo Tenuta Castello & BM Flooring by Bertolino Moquettes (18 buche Stableford 3 categorie).
Premiati. 1a categoria: 1° lordo Massimo Stesina Cavaglià 35, 1° Netto Davide Sparagi Laghi 36, 2° Netto Nicolò Parrini Primule 35, 3° Netto Davide Tovo Margara 33. 2a categoria: 1° Netto Leonardo Pini Antognolla 44, 2° Netto Andrea Zucchetti Cavaglià 42, 3° Netto Valerio Sarina Laghi 41. 3a categoria: 1° Netto Carlo Debernardi Laghi 38, 2° Netto Diego Platini Cavaglià 37, 3° Netto Agostino Villa Luraschi Laghi 36. 1° Ladies Francesca Invernizzi Tenuta Castello 34. 1° Seniores Guido Belfiore Mia 40. 1° Tenuta Castello Elvio Biollino 35.
Domenica al Golf Club Cavaglià si è giocata la classica Coppa Biverbanca (18 buche, Stableford, 3 categorie) che ha visto al via una settantina di partecipanti.
Premiati. 1a categoria: 1° lordo Massimo Stesina Cavaglià 37, 1° Netto Yuji Takahashi Cavaglià 36, 2° Netto Alberto Gamma Biella Betulle 35, 3° Netto Simone Bucino Cavaglià 34. 2a categoria: 1° Netto Fabrizio Faitelli Cavaglià 42, 2° Netto Alessandro Ottolini Laghi 40, 3° Netto Luca Zucchetti Cavaglià 39. 3a categoria: 1° Netto Sergio Protti Cavaglià 48, 2° Netto Mirco Chester Planta Cavaglià 40, 3° Netto Dario Pistone Ponte Cervo 40. 1° Ladies Elena Chiodini Cavaglià 37. 1° Seniores Fabrizio Ronchetta Cavaglià 39.
Weekend clou al Golf Club Cavaglià. Nel fine settimana si giocherà infatti la classica gara di tabellone Coppa del Presidente by Mazda Vercelli - Gruppo Nuova Sacar spa che, come da tradizione, si disputerà sulla distanza di 36 buche (1a cat. Medal, 2a/3a maximum score - secondo giorno partenza in base alla classifica).Previsti premi speciali e gadgets per tutti i partecipanti. Domenica dopo la premiazione seguirà buffet con pasta.
Info: 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.