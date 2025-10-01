A Vigliano grande partecipazione alle passeggiate di fine estate, si ricomincia con l'autunno

Dopo il successo delle due passeggiate di fine estate, con un'ampia partecipazione (oltre una trentina per la prima del 14 settembre e più di quaranta per la seconda, del 28 settembre), proseguono le escursioni organizzate nell'ambito del progetto "Attivamente senior" con il contributo della Regione Piemonte.

Per la prima escursione d'autunno, in programma sabato 4 ottobre, alle 14, il ritrovo sarà presso la piazza della chiesa di San Giuseppe Operaio. Si tratterà infatti di una passeggiata nel cuore della storia industriale di Vigliano Biellese, seguendo le tracce lasciate dai villaggi operai Rivetti e Trossi. Un percorso tra architettura industriale e il contesto naturale circostante. Rientro previsto intorno alle 18-18.30, con piccolo ristoro.

La passeggiata sarà condotta dalla guida escursionistica ambientale Pietro Ostano. La camminata si svolge a ritmo tranquillo, su fondo misto ma sempre accessibile, senza dislivelli significativi, ed è adatta anche a chi ha poca esperienza escursionistica.