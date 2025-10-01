“L’Eco dei Giorni – Racconti di cura e di famiglia”: al Santuario di Oropa la lettura teatrale

In occasione della Giornata Europea dei Caregiver, sabato 4 ottobre 2025 alle ore 18:00 presso il Santuario di Oropa (BI), andrà in scena la lettura teatrale “L’Eco dei Giorni – Racconti di cura e di famiglia”, di e con Antonella Enrietto, con la collaborazione alla regia di Francesca Carnevali.

Lo spettacolo – a cura di Teatro Popolare Europeo/Social Community Theatre Centre – nasce dalla metodologia del Teatro Sociale e di Comunità e raccoglie le voci autentiche di caregiver familiari della Valle Cervo e del Biellese. Le testimonianze raccolte restituiscono un racconto corale della quotidianità della cura: paure, incertezze, gesti ripetuti e slanci inattesi, capaci di trasformarsi in un patrimonio condiviso di umanità e resilienza.

Il Teatro Popolare Europeo / Social Community Theatre Centre è una compagnia di professionisti del teatro che, con passione e impegno, fa del teatro un’esperienza di vita e di creazione culturale e civile. Fondata nel 2005, la compagnia ha iniziato con i linguaggi della narrazione teatrale per poi sviluppare una poetica che intreccia parola, canto e installazione visiva. Oggi il gruppo realizza interventi artistici secondo la metodologia del Teatro Sociale e di Comunità, creando occasioni di incontro, riflessione e trasformazione condivisa.

L’iniziativa fa parte del progetto “Bosco Sacro – Rifugio per i Caregivers”, finanziato da Unione Buddhista Italiana e un partenariato composto da: Coop. Soc. Domus Laetitiae, Teatro Popolare Europeo ETS, Associazione il Cerchio Vuoto, Guide Richiamo del Bosco, Consorzio Iris e pensato per offrire ascolto e sostegno a tutti coloro che si prendono cura di una persona cara e si trovano ad affrontare le paure, le incertezze e le trasformazioni interiori che questo percorso comporta.

Per maggiori informazioni: c.medda@domuslaetitiae.com