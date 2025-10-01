Furti in casa e ricettazione, 37enne scovato nel Biellese: aveva anche un mandato di arresto europeo

Nella scorsa serata il personale della locale Squadra Mobile, a seguito di accurati accertamenti, ha rintracciato, nella provincia di Biella, un cittadino straniero nei confronti del quale l’Autorità Giudiziaria aveva emesso un ordine di carcerazione.

Il 37enne rumeno, che dovrà scontare una pena di anni 3 e mesi 7 di reclusione, si è reso autore di numerosi reati contro il patrimonio, in particolare dei reati di furto in abitazione e ricettazione.

Lo stesso era stato, inoltre, destinatario di un mandato di arresto europeo, eseguito, il 2 settembre scorso, dagli agenti della Polizia di Stato. Il reo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Biella.