01 ottobre 2025

Da Biella fino in Super, raffica di incidenti stradali in poche ore

Sul posto 118 e forze dell'ordine.

biella super

Da Biella fino in Super, raffica di incidenti stradali in poche ore

Raffica di incidenti stradali a Biella e nei paesi del circondario. Intorno alle 17 di ieri, 30 settembre, due auto si sono scontrate per cause al vaglio delle forze dell'ordine in corso Lago Maggiore. Nell'impatto è rimasto ferito uno dei conducenti, subito soccorso dal 118 e trasportato al Pronto Soccorso per le cure del caso.

Un'ora dopo si è verificato un altro sinistro tra due veicoli lungo corso San Maurizio ma non ha avuto conseguenze gravi per i guidatori. In Super, verso le 20, un mezzo è finito contro il guardrail in prossimità dell'uscita di Vigliano Biellese. Sono in corso i dovuti accertamenti da parte dei Carabinieri, giunti sul posto per la raccolta dei rilievi. Infine, sempre dopo le 20, la Polizia è intervenuta a Gaglianico per un altro incidente.

g. c.

