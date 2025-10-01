Brusnengo, a ottobre si pregherà tutte le sere per la pace

Da ottobre, a Brusnengo, sono in programma vari momenti di preghiera a favore della pace nel mondo.

A darne comunicazione il parroco, don Jarek Dobkowski: “Papa Leone ha rivolto un appello a tutti i fedeli affinché il mese di ottobre, tradizionalmente dedicato al Santo Rosario, sia vissuto come un tempo speciale di preghiera per la pace. Noi, vogliamo rispondere all'appello del pontefice e ci incontreremo tutte le sere del mese d’ottobre nella chiesa In Valle alle 20 per la recita del Santo Rosario rivolta alla pace in Terra Santa e in Ucraina”.