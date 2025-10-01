Socialità, benessere e sport: a Gaglianico incontri per diffondere corretti stili di vita

Nei giorni scorsi, è ripartito il gruppo “Lo spirito giusto”, un’iniziativa che ha preso vita alcuni anni fa grazie a un gemellaggio.

“Questa proposta offre a tutti i cittadini l’opportunità di muoversi e migliorare il proprio benessere - dichiara Marina Revelchione, consigliera comunale di Gaglianico – Il paese si distingue per i suoi valori legati al paese del buon vivere e, per prevenire e combattere le malattie della società moderna, il Comune ha organizzato tre incontri settimanali”.

Questi eventi includono camminate dolci, ideali per chi cerca un’attività leggera, e camminate più veloci, perfette per chi desidera una sfida maggiore. Inoltre, sono previste sessioni di ginnastica per un allenamento completo. “Quest’attività è seguita dall’istruttore Stefano Giordani - commenta il sindaco Paolo Maggia - Un professionista che ha sposato con entusiasmo e passione il nostro progetto per contribuire alla diffusione di corretti stili di vita per tutti i cittadini”.

Partecipare a queste attività non solo promuove uno stile di vita sano, ma offre anche un’importante occasione di socializzazione. Il gruppo, sempre numerose e accogliente, rappresenta un modo per fare nuove amicizie e condividere momenti di convivialità.