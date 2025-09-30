Amron Team impegnato su più fronti: grandi prove per gli atleti biellesi

Un altro weekend di sport con risultati di rilievo per i nostri atleti, protagonisti su diversi fronti del trail e della corsa in montagna.

Ultra Trail del Moscato

Sulla distanza di 54 km con 2800 metri di dislivello positivo, Diego Faedo in evidenza: alla sua prima esperienza su questa distanza ha concluso con un eccellente nono posto assoluto.

Nella stessa manifestazione ha ben figurato anche Sabrina Martelli, che ha ripreso a gareggiare partecipando alla prova non competitiva di 10 km, portando a termine con soddisfazione la propria corsa.

Ivrea–Mombarone

Alla storica e impegnativa Ivrea–Mombarone, quest’anno accorciata a causa della neve in quota, Emanuele Falla ha conquistato un significativo 19º posto assoluto, confermando la propria solidità in una competizione di alto livello.

Trail di Camogli e Monte di Portofino

Più sfortunata, invece, la prova di Paola Beccaria: impegnata nella gara trail ligure, quando occupava la 23ª posizione assoluta ha commesso un errore di percorso che l’ha costretta ad allungare notevolmente la distanza. Un imprevisto che rinvia al prossimo appuntamento la possibilità di esprimere appieno il suo potenziale.