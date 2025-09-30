Celebrazioni al Santuario di Oropa: presentato il programma dei prossimi giorni

A partire da domani entreranno in vigore i nuovi orari delle celebrazioni al Santuario di Oropa. Le Sante Messe saranno distribuite tra la Basilica Antica e la Basilica Superiore, con appuntamenti quotidiani pensati per accogliere i fedeli durante tutta la settimana.
Celebrazioni nella Basilica Antica
Da lunedì a venerdì: ore 8.00 – 9.00 (dal 1° maggio al 1° ottobre) – 10.30 – 11.30 (nei mesi di luglio e agosto) – 16.30
Sabato: ore 8.00 – 9.00 – 10.30 – 16.30** – 18.15** (messe con valore domenicale)
Domenica: ore 7.30 – 9.00 – 10.30 – 16.30 – 18.15
Celebrazioni nella Basilica Superiore
Domenica: ore 12.00
Preghiera comunitaria
Rosario e vespri: ogni domenica alle ore 15.15