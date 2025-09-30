Nella serata di martedì 29 settembre si è tenuta la cena di presentazione della squadra di calcio a 7, Gommeronco. In tale occasione, si sono ringraziati gli sponsor per la nuova stagione 2025/26 ed è stata mostrata la nuova divisa da gioco. Inoltre, una particolare menzione di gratitudine è stata condivisa con il Settore Ricreativo Calcio ASC Comitato di Biella.
Calcio a 7, tempo di presentazioni e ringraziamenti
