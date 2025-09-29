Pietro Micca in campo con la Ginnastica Ritmica

Prosegue la stagione autunnale di APD Pietro Micca che, nel weekend appena trascorso, ha partecipato con la sezione di ritmica a due competizioni. Sabato 27 settembre a Settimo Torinese nella prima prova del Campionato di Specialità, Letizia Meirone si è espressa in categoria senior 1.

Difende i colori biellesi presentando i suoi esercizi e mostrando un buon lavoro generale che la vede quarta al nastro e nona al cerchio. Ora la attende la zona tecnica, fase in cui si scontreranno le ginnaste di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Domenica 28, invece, è stata la volta del Campionato Regionale Silver LD giunto alla sua terza prova.

Sara Caldera, allieva 2, termina al sesto posto presentando la fune e il suo nuovo esercizio al cerchio; commette qualche errore, ma la strada è quella giusta e con la sua determinazione saprà migliorarsi. Elisabetta Micheletti va in gara con il programma alle clavette e il nuovo esercizio al cerchio tra le allieve 4, ricevendo buoni feedback dalla giuria; termina al quinto posto mostrandosi ginnasta in crescita. Vittoria Pecollo, senior 1, si esibisce a cerchio e palla con buoni risultati terminando al decimo posto.

L’altra veterana, Matilde Barbera, si conferma nella parte alta della classifica sia a cerchio che a palla, sfiorando il podio con un quarto posto a pari merito tra le ginnaste senior 2.