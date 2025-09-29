La Polizia di Stato oggi festeggia il Patrono San Michele Arcangelo

E’ tutto pronto per la Festa di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato che quest’anno verrà celebrato nella Chiesa di Nostra Signora di Oropa dove la Santa Messa verrà officiata da S.E. Mons. Roberto FARINELLA, Vescovo di Biella, coadiuvato dal parroco della chiesa Don Ezio SAVIOLO e da Don Eugenio ZAMPA, cappellano della Questura.



La scelta di quest’anno è stata quella di incontrare molto più attivamente la cittadinanza scegliendo come luogo della celebrazione uno dei quartieri più popolosi della città.



L’intento principale è quello di coinvolgere soprattutto i bambini e i ragazzi: quasi 250 saranno gli alunni delle scuole elementari, medie e superiori di vari istituti cittadini, che parteciperanno e che avranno la possibilità di conoscere i poliziotti della Questura di Biella e delle Specialità della Stradale, Postale e Scientifica che con i loro stand illustreranno le attività che giornalmente svolgono tra simulazioni di casi di reato e realtà virtuale che porterà i ragazzi a diventare piccoli poliziotti per un giorno.



Molti saranno i laboratori che si svolgeranno sin dal mattino con le scuole e nel pomeriggio saranno aperti per i bambini dell’oratorio e dell’associazione A.GEN.D.A.







Alle 16.00 la festa sarà aperta ai figli di tutti gli uomini e delle donne della Polizia di Stato e delle altre Forze dell’Ordine che lavorano nella provincia di Biella, in un Family day nel quale la famiglia della Polizia di Stato si ritroverà tutta insieme a festeggiare una ricorrenza che quest’anno in particolare si vuole rivolgere molto di più ai cittadini biellesi per far conoscere la Polizia nel suo lato più umano e farla sentire sempre più vicina a loro.

Grande curiosità di tutti susciterà sicuramente la presenza della Lamborghini della Polizia di Stato, la supercar utilizzata per attività importanti come il trasporto degli organi, ma anche i poliziotti artificieri con le loro dimostrazioni, i cani poliziotto e il sidecar, prezioso cimelio che racconta la storia della Polizia di una volta



Alle 16.30 si celebrerà la Santa Messa in onore del santo protettore della Polizia.

E siccome la frase “vicini alla gente” non è solo uno slogan, tutti coloro che desiderano partecipare sono i benvenuti.

Si ringrazia la Coop per aver fornito le merendine che saranno offerte ai bambini.