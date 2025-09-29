 / CRONACA

Non trova il sentiero e perde l'orientamento nei boschi dell'alta Valsessera

Soccorso un uomo dai Vigili del Fuoco di Biella e Ponzone.

Non trova il sentiero e perde l'orientamento nei boschi dell'alta Valsessera (foto di repertorio)

È stato recuperato l'uomo che, nella mattinata di oggi, 29 settembre, si è perso nei boschi dell'alta Valsessera, tra i comuni di Coggiola e Postua. 

Stando alle prime ricostruzioni, lo stesso si è messo in contatto telefonico con la sala operativa del comando provinciale di via Santa Barbara, a Biella, poiché aveva perso l'orientamento tra la boscaglia e non riusciva più a trovare il sentiero di ritorno. Stando al cellulare, ha saputo fornire i maniera corretta le coordinate della propria posizione agli operatori. 

In breve tempo, le squadre dei Vigili del Fuoco di Biella e Ponzone l'hanno raggiunto per le operazioni di assistenza e accertamento sulle sue condizioni di salute. Alla fine, non ci sarebbe stata la necessità di cure mediche. 

