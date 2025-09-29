Due auto danneggiate a Candelo e in Valle Elvo, arrivano i Carabinieri (foto di repertorio)

Amara sorpresa per una giovane di 26 anni che ha ritrovato la propria auto in sosta danneggiata. L'episodio è stato segnalato alle forze dell'ordine nella giornata di ieri, 28 settembre, in Valle Elvo.

Stando alle prime ricostruzioni, ignoti avrebbero usato una pietra per colpire il lunotto posteriore del veicolo approfittando dell'orario notturno. Gli accertamenti del caso sono affidati ai Carabinieri.

Sempre ieri un mezzo lasciato parcheggiato a Candelo è stato urtato da un altro. Sul posto i militari dell'Arma per i rilievi di rito.