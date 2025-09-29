Calcio, cambio in panchina alla Fulgor Chiavazzese: via Virga, arriva Albertini

Le strade tra la Fulgor Chiavazzese Ronco Valdengo e Valerio Virga si separano. Il tecnico non sarà più l’allenatore della prima squadra blucremisi. La società ringrazia mister Virga per il lavoro svolto, che ha visto il suo punto più alto nella vittoria dei playoff del campionato di Promozione e nel conseguente raggiungimento dell’Eccellenza.

L’avvio difficile nell’attuale stagione ha portato la società a prendere in considerazione il cambio in panchina per dare una scossa e cercare di risalire la classifica. La guida della prima squadra è stata affidata a Giuseppe Albertini, tecnico di grande esperienza e conoscenza calcistica che già nella scorsa stagione aveva guidato i ragazzi per una giornata in attesa dell’approdo dello stesso Virga. Ecco le sue prime parole da nuovo allenatore: “In un momento particolare come questo in cui la società mi ha chiesto di dare una mano, non me la sono sentita di dire di no. Parto ringraziando l'allenatore che mi ha preceduto, che attraverso il lavoro ha portato la squadra e la società a giocare il campionato di Eccellenza. Mister Virga ha lavorato con attenzione, professionalità e criterio fino a domenica scorsa”.

Inevitabilmente ci saranno dei cambiamenti nello stile di gioco, i primi si vedranno a partire dalla partita di Coppa Italia di mercoledì 1° ottobre contro il Volpiano Pianese. “Dobbiamo ripartire dal gruppo, che ha bisogno di fiducia ed è la parte più importante per tornare a lavorare con la testa giusta – sottolinea il neo-tecnico - Per quanto mi riguarda, agonismo e lotta saranno aspetti che caratterizzeranno la mia squadra, oltre al miglioramento necessario della fase difensiva in parecchie situazioni. Vedendo le ultime partite, ho notato che ci sono state occasioni offensive ma il problema sono i 14 gol subiti”.