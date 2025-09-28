Rugby, Serie C, amichevole tra Biella e Cus Genova nel ricordo di Pietro Imperiale

Si è disputata ieri sabato 17 settembre a Biella la prima amichevole pre-stagione per la Serie C del gialloverde, guidata quest’anno da Davide Vaglio, la prima amichevole pre stagione. L’occasione si è arricchita di un significato speciale: è stato consegnato il Trofeo Pietro Imperiale, vinto lo scorso anno con il Campionato Cadette. Il trofeo è intitolato alla memoria di Pietro Imperiale, giovane atleta del Cus Genova recentemente scomparso, così nel pieno spirito dei valori condivisi del rugby, Biella Rugby ha voluto onorare la memoria del giocatore ligure condividendo il momento con gli atleti del Cus Genova, suoi ex compagni di squadra e amici di lunga data. Un gesto che ha trasformato l’incontro in un momento di grande umanità e sportività.

Sul campo, la formazione ospite ha avuto la meglio con il punteggio di 55 a 19. Nonostante il risultato, coach Vaglio si è detto soddisfatto: “È stata una partita molto utile per noi, sia dal punto di vista tattico che fisico, in preparazione al nuovo campionato di Serie C. Era la nostra prima uscita ufficiale contro avversari di livello, e posso affermare con soddisfazione che i ragazzi hanno reagito bene, soprattutto in fase offensiva e nella gestione del gioco. Abbiamo però evidenziato alcune difficoltà nella disciplina, con troppi calci di punizione concessi che hanno inciso sul punteggio finale. Complessivamente, però, il bilancio è positivo. Questo test ci ha fornito importanti spunti su cui lavorare in vista dell’inizio della stagione”.

Il campionato di Serie C prenderà il via il prossimo 19 ottobre, data in cui i ragazzi gialloverdi saranno chiamati a mettere in campo tutto il lavoro svolto durante la preparazione.