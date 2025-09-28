37° edizione del Rally Elba storico: ottimo risultato per i piloti e navigatori griffati Rally & co FOTO

Bella prestazione per i concorrenti griffati Rally & co impegnati nella 37° edizione del Rally Elba storico valido per i campionati italiano ed europeo.

Dopo 10 prove speciali e 133 km cronometrati, caratterizzati da svariati cambiamenti meteo che hanno messo a dura prova i piloti, Alessandro Bottazzi ed Anisia Bruzzo sulla piccola Opel Corsa gsi agguantano una stupenda 15° posizione assoluta, vincitori in classe 1.600 nel 4° raggruppamento j2 , sopravanzando vetture ben più performanti della loro.

Vittoria di classe 2000 nel 3° raggruppamento e 29° posizione assoluta per Pierluigi Porta e Aldo Gentile sulla Fida Ford Escort rs che arrivano sul palco di Capoliveri con una condotta di gara regolare.

Due i navigatori della scuderia biellese in gara:

la giovane Valdilanese Alyssa Anziliero su porsche 911 condotta da Luigi Orestano impegnata nel campionato europeo taglia il traguardo in 9° posizione assoluta mentre Carmelo Cappello impegnato nell'Italiano con Palazzolo arriva 42° assoluto sulla Opel Kadett gsi.