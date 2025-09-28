Brahms in Camera: Pandolfo e Nicassio in concerto all’Accademia Perosi

La Sala dei Concerti dell'Accademia Perosi ospita un incontro di rara intensità interpretativa: Maria Pandolfo, soprano, e Leonardo Nicassio al pianoforte presentano un programma interamente dedicato a Johannes Brahms. Maria Pandolfo, attualmente impegnata con l'Opéra Royal de Wallonie-Liège, porta a Biella una voce forgiata attraverso esperienze che spaziano dalla McGill University di Montréal all'IMEP di Namur, dalle masterclass di Montepulciano al Conservatorio Monteverdi di Bolzano. La sua collaborazione con l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège e la costante ricerca di eccellenza interpretativa la rendono interprete ideale per questo repertorio di particolare complessità.

Il programma si articola sui cinque Lieder dell'Op. 72, dove Brahms raggiunge una sintesi perfetta tra forma e contenuto poetico, e su brani scelti dai Vier ernste Gesänge dell'Op. 121, testamento spirituale del compositore amburghese. In queste pagine, scritte nel 1896 su testi biblici, Brahms affronta i temi universali della condizione umana con una profondità filosofica che richiede interpreti di particolare sensibilità. Leonardo Nicassio, al pianoforte, compositore e direttore d'orchestra formatosi con maestri internazionali, con alle spalle collaborazioni con importanti teatri, tra cui il Regio di Torino, ricoprendo ruoli di maestro di sala, concertatore e direttore, si confronta con una scrittura che eleva l'accompagnamento a vero e proprio dialogo contrappuntistico, dove ogni nota diventa architrave di un edificio sonoro dalle fondamenta profonde. La serata promette di rivelare quella particolare alchimia che solo la musica da camera può generare, dove silenzio e suono si alternano in un equilibrio di pregnanza espressiva.