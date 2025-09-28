Calcio, finisce 1-0 tra Biellese e NovaRomentin al “La Marmora-Pozzo” di Biella FOTO Enrico Eletto per newsbiella.it

E' finita 1-0 tra Biellese e NovaRomentin al “La Marmora-Pozzo” di Biella oggi domenica 28 settembre. A decidere il match è Stefano Beltrame nel primo tempo.

Marcatori: Beltrame (B) al 21’ pt

Biellese: Vergna, Facchetti (Marra dal 26’ st), Colletta (Madiq dal 36’ st), Beltrame (Artiglia dal 15’ st), Brancato (Tomasino dal 21’ st), Finizio, Naamad (Romairone dal 42’ st), Gila, Pavan, Di Cesare, Graziano.

A disposizione: Cordero, Zingone, De Mori, Velcani.

All. Luca Prina

Novaromentin: Gadda, Silvestri (Pompilio dal 24’ st), Catania (Valenti dal 30’ st), De Lorenzis (Rojo Acosta dal 30’ st), Gozzo, Oliveri, Rettore, Tunesi (Mindruta dal 34’ st), Cenci (Longo dall’11’ st), Rocco, Martiner.

A disposizione: Giroletti, Pedrazzini, Bignoli, Bertelegni.

All. Marco Molluso

Arbitro: Davide Zamagna (Saronno)

Assistenti: Alessandro Genova (Maniago), Roberto Presotto (Pordenone)

Ammoniti: Facchetti (B), Silvestri (N), Naamad (B), Oliveri (N), Di Cesare (B)

Recupero: 1’+4’

Spettatori: 800