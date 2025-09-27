 / SPORT

“Giocando con le bocce”: divertimento e sport in Valle Elvo

La giornata di domenica 28 settembre ha lo scopo di promuovere il gioco sport delle bocce sul territorio.

“Giocando con le bocce”: divertimento e sport in Valle Elvo - Foto di repertorio

A.S.D.B. Valle Elvo Bocciofila e San Secondo Bennese organizzano “Giocando con le bocce”, domenica 28 settembre. La giornata ha lo scopo di promuovere il gioco sport delle bocce sul territorio. 
Il ritrovo è fissato alle ore 14:00 presso il Bocciodromo del Vandorno. L’evento è aperto a ragazzi e adulti. Inoltre, sono stati organizzati dei giochi a tema.
Al termine dell’evento, verrà offerta la merenda a tutti i partecipanti. 
Per ulteriore informazioni, si possono contattare i seguenti numeri: 3275313011 e 336391596.

Erika Festa Rovera

