A.S.D.B. Valle Elvo Bocciofila e San Secondo Bennese organizzano “Giocando con le bocce”, domenica 28 settembre. La giornata ha lo scopo di promuovere il gioco sport delle bocce sul territorio.
Il ritrovo è fissato alle ore 14:00 presso il Bocciodromo del Vandorno. L’evento è aperto a ragazzi e adulti. Inoltre, sono stati organizzati dei giochi a tema.
Al termine dell’evento, verrà offerta la merenda a tutti i partecipanti.
Per ulteriore informazioni, si possono contattare i seguenti numeri: 3275313011 e 336391596.
SPORT | 27 settembre 2025, 08:50
“Giocando con le bocce”: divertimento e sport in Valle Elvo
