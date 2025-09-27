A Lessona un torneo di bocce in nome della solidarietà

Oggi, sabato 27 settembre, dalle 9 alle 17 circa, presso il Bocciodromo coperto di Lessona, si svolgerà il torneo di bocce benefico organizzato da Auser Cossato. Il ricavato servirà ad acquistare beni di prima necessità per famiglie fragili.
