Nuovo appuntamento con Storie di Piazza

Ritornano le streghe ma questa volta a Candelo, tra le mura del Ricetto, per l’appuntamento annuale in cui l’associazione Storie di Piazza Aps incontra Il Mercato della Terra e Slow Food, per riscoprire il profondo legame con i prodotti genuini della nostra terra.

Lo spettacolo La strega Giovanna, in programma alle 15.30 di domenica 5 ottobre, prenderà vita tra le antiche rue del Ricetto, partendo dalla piazza d’ingresso e dal Mercato della Terra, che come sempre sorprenderà il pubblico con una ricca selezione di prodotti locali. Ad accogliere i visitatori donne-streghe che ci racconteranno la sapienza delle erbe sotto forma di poesia e racconto accompagnandoci alla scoperta di infusi, pozioni e rituali in armonia con quelli che sono i banchetti dei produttori locali.

Lo spettacolo ideato e realizzato da Storie di Piazza Aps, si dipanerà poi nella zona diametralmente opposta, portando lo spettatore attraverso il tempo, immergendolo in atmosfere arcane e affascinanti: tra magie, leggende, streghe di ogni tempo scoprirà la drammatica vicenda di Giovanna De Monduro, la strega di Miagliano arsa viva nel 1471. Un’esperienza streghesca sperimentata durante l’estate a Miagliano, in cui con puro stile Storie di Piazza, tra natura e magia, il pubblico ha fatto esperienze nuove tra erbe salutari e antichi riti. In questo caso la prima parte sarà dedicata alle erbe e alla sapienza contadina che vedrà coinvolte streghe che racconteranno la magia della terra e dei prodotti del mercato.

Nella seconda parte prenderanno vita musiche, dialoghi, monologhi e racconti, come l’inquietante voce del nocciolo interpretata da Simona Colonna o la Papessa e la Maìn, leggendarie figure biogliese accompagnate dalle note d’arpa di Elena Straudi. Il fulcro emotivo della serata sarà il racconto della storia di Giovanna De Monduro, come da atti del processo che la portò al rogo. Un monologo potente restituirà la voce alla strega Giovanna vittima della paura dell’epoca verso chi era "diverso", indipendente, o semplicemente scomodo.