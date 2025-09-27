Biella Jazz Club, nuovo concerto in vista a Palazzo Ferrero

Martedì 30 settembre, alle 21.30, ripartono i concerti del Biella Jazz Club, la cinquantanovesima stagione che porterà il sessantennale della storica associazione nel 2026. Apre, nella sede di Palazzo Ferrero, un “amico di lunga data” del Jazz Club, una pietra miliare del jazz italiano, il contrabbassista milanese Attilio Zanchi con il suo nuovo progetto “Travels Quartet” dedicato a Pat Metheny.

Per l’occasione sarà accompagnato da Daniele Comoglio al sax, Michele Decorato al pianoforte e Sebastiano Ruggeri alla batteria. Prima del concerto ci sarà una degustazione. I concerti del Biella Jazz Club sono finanziati dal bando “Cultura Hub” di Fondazione CR Biella. Martedì 7 ottobre sarà la volta di Mauro Mussoni Quintet per la presentazione dell’album “Tempo”.