Calcio giovanile, a Cossato lo sport è competizione ma soprattutto amicizia

Il Calcio è gioco, competizione ma soprattutto amicizia e divertimento. Lo sanno bene i piccoli della Scuola Calcio Elite e primi calci 2017 del Città di Cossato che, con questo spirito, dopo la prima settimana passata ad allenarsi intensamente al campo sportivo di frazione Parlamento, hanno trascorso un fine settimana tutti insieme in campeggio a Sala Biellese.

Dove oltre ad allenarsi si sono divertiti, hanno condiviso nuove esperienze e nutrito la loro amicizia.Una splendida avventura conclusa con una super grigliata organizzata dai genitori, sempre presenti al fianco dei piccoli calciatori.