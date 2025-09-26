Sinistri stradali a Cossato: due incidenti nella serata di ieri

Nel corso della serata di ieri, giovedì 25 settembre, i Carabinieri sono stati impegnati in due distinti interventi a Cossato, entrambi legati a incidenti stradali.

Il primo episodio si è verificato intorno alle ore 19.00. Un uomo, residente a Biella, è rimasto coinvolto in un sinistro autonomo che ha portato all’abbattimento della segnaletica stradale, fortunatamente senza conseguenze per il conducente. L’automobilista è stato sanzionato, mentre il personale Anas si è occupato della messa in sicurezza dell’area e della gestione della viabilità.

Poco dopo, verso le 19.30, un secondo incidente ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine in via Amendola. In questo caso, un conducente di 82 anni ha perso il controllo del proprio veicolo finendo fuori strada e terminando la corsa all’interno di un fosso. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi. L’uomo, nonostante le valutazioni mediche, ha rifiutato il trasporto in ospedale ed è stato riaccompagnato a casa da un familiare. Il mezzo è stato recuperato dal carroattrezzi e la circolazione è stata ripristinata.

I Carabinieri sono ora al lavoro per ricostruire le dinamiche.