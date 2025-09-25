Creare un presepe, a Callabiana è un successo il corso pratico: ora, nuove iniziative in programma

È stato un autentico successo il corso pratico di base per imparare a costruire un presepe di Natale. È l'iniziativa messa in campo dall'associazione Amici dei Presepi di Callabiana, in collaborazione con la Pro Loco, il Comune e l'Associazione Presepistica tra Mole e Lanterna.

I partecipanti hanno avuto la possibilità di apprendere le tecniche di lavorazione del polistirene estruso. In particolare, come ottenere l'effetto pietra, mattoni, legno, oltre alla realizzazione degli intonaci, la colorazione con terre naturali e molto altro ancora. Le lezioni si sono svolte nei locali della sede della Pro Loco, a frazione Fusero, vicino al Municipio.

Ora, all'orizzonte, si delineano nuove iniziative: sarà allestito un banchetto dell'associazione con l'obiettivo di coinvolgere nuovi sostenitori in occasione della Festa dei Capunet, in programma il prossimo 5 ottobre.

“Una postazione condivisa con la Banca del Giocattolo di Valle Mosso – spiegano dall'associazione – Se qualcuno volesse poi portare dei giochi in buono stato questo è il momento giusto. Chi volesse richiederli non deve far altro che mettersi in contatto con il seguente numero 348.3189554 per il ritiro”.