TT Biella: partenza col botto per la Serie B femminile, argento per Maurizio Rondi a Isola d’Asti

La formazione femminile di Serie B del TT Biella-V2 ha inaugurato al meglio la stagione, conquistando due vittorie nei primi due incontri del campionato disputati a Novara. Nella foto: da sinistra Federica Prola, Matilde Ingravalle e Lodovica Motta.

Intanto, a Isola d’Asti, Maurizio Rondi ha portato a casa la medaglia d’argento nel torneo di 6ª categoria.

In attesa dell’avvio dei campionati maschili a squadre, previsto per i primi di ottobre, che vedranno impegnate ben sette formazioni biellesi (dalla B2 alla D3), il fine settimana è stato denso di impegni e soddisfazioni per atleti e dirigenti del club.

Serie B femminile

Domenica scorsa, presso la palestra di via Rigutini a Novara, si è svolto il primo concentramento del campionato femminile di Serie B.

Il TT Biella-V2, inserito nel girone C e seguito dal coach Sergei Mokropolov, si è presentato con le “veterane” Federica Prola e Lodovica Motta, affiancate dalla new entry Matilde Ingravalle, atleta pugliese arrivata quest’anno nella società laniera. La squadra è sostenuta dalla sponsorizzazione di V2, noto marchio biellese di abbigliamento.

Primo incontro: successo 4-2 contro il Regaldi Novara. Due punti a testa per Motta e Ingravalle, mentre Prola è rimasta a secco, battuta da Tencaioli e Mittino.

Secondo incontro: vittoria 4-1 contro l’Ossola, neopromossa come il TT Biella dalla Serie C regionale. Ingravalle conquista due punti (contro Antonietti e, al termine di una sfida combattuta, contro Enascut: 7/-8/4/-5/3), Prola un punto (3-0 su Barberis) e Motta un punto. L’unico successo avversario arriva da Antonietti su Prola (-8/8/6/6).

Con due vittorie su due, il TT Biella-V2 si trova in testa alla classifica a pari merito con il Novara di Palazzo e Ramazzotti.

Il prossimo concentramento è in programma il 16 novembre a Villa Guardia (Como), dove le biellesi affronteranno le due squadre di casa.

Torneo di Isola d’Asti

Ad Isola d’Asti si è svolto il torneo regionale Memorial Danilo Gillone. Per il TT Biella era presente il solo Maurizio Rondi, impegnato nella gara di 6ª categoria.

Il portacolori biellese ha chiuso al secondo posto, dietro al novarese Galliano, al termine di un percorso di alto livello:

nel girone, successi netti (3-0) su Bonini e Bosco;

nel tabellone, altri 3-0 contro Grieco, Bonino e Toscani;

in semifinale, vittoria in rimonta contro Celia (Moncalieri), battuto al quinto set dopo essere stato sotto di due parziali (-9/-8/7/2/8).

Torneo di Milano

A Milano, presso il centro sportivo Bonacossa, si è svolto il primo torneo nazionale maschile: Top 2 (posizioni 1-123) e Top 3 (posizioni 121-452).

Il TT Biella era rappresentato da Giacomo Forno e Matteo Passaro, entrambi iscritti al Top 3.

Forno ha trovato avversari di livello superiore e ha chiuso il girone con tre sconfitte: 0-3 da Sazonov, 1-3 da Bini e 2-3 da Pedrazzini (6/-6/-9/9/6).

Passaro ha ottenuto una vittoria contro Nino (Milano Academy), ma le sconfitte con Gualdieri (Pescara) e Falchi (Carrara) lo hanno relegato al terzo posto del girone, senza accesso al tabellone.

Fine settimana intenso anche sul fronte promozionale.

In Piazza Vittorio Veneto e ai Giardini Zumaglini di Biella si sono svolte due iniziative: “Gioca in giro”, organizzata dalla CNA Biella (3ª edizione), e “La grande festa dei bambini”, promossa dal Fondo Edo Tempia (24ª edizione).

Numerose le realtà sportive presenti, tra cui il Tennistavolo Biella, che ha gestito uno stand molto frequentato grazie all’impegno di dirigenti e atleti. Un plauso particolare va al giovane e instancabile Lorenzo Piemontese.