CRONACA | 24 settembre 2025, 15:20

Vandali a Gaglianico, nel mirino un bar

Il danno ammonterebbe a circa 300 euro, indagano i Carabinieri.

Vandali a Gaglianico, nel mirino un bar (foto di repertorio)

Amara sorpresa a Gaglianico dove, nella mattinata di ieri, 23 settembre, l'area dehors di un bar è stata danneggiata da mani ignote.

Stando alle prime ricostruzioni, sarebbero state distrutte alcune fioriere e sradicate le piante poste all'interno, oltre a sedie e tavolate rovesciate. Il danno ammonterebbe a circa 300 euro.

A richiedere l'intervento dei Carabinieri il titolare dell'esercizio pubblico al momento dell'apertura. Sono in corso le indagini del caso per dare un volto ai presunti responsabili dell'atto vandalico.

