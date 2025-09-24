Vandali a Gaglianico, nel mirino un bar

Amara sorpresa a Gaglianico dove, nella mattinata di ieri, 23 settembre, l'area dehors di un bar è stata danneggiata da mani ignote.

Stando alle prime ricostruzioni, sarebbero state distrutte alcune fioriere e sradicate le piante poste all'interno, oltre a sedie e tavolate rovesciate. Il danno ammonterebbe a circa 300 euro.

A richiedere l'intervento dei Carabinieri il titolare dell'esercizio pubblico al momento dell'apertura. Sono in corso le indagini del caso per dare un volto ai presunti responsabili dell'atto vandalico.