Gaglianico: borse di studio per l’anno scolastico 2024-2025

Il Comune di Gaglianico ha disposto l’assegnazione delle borse di studio agli studenti meritevoli per l’anno scolastico 2024-2025. La determinazione, firmata il 19 settembre 2025 dalla Responsabile del Servizio Istruzione Lorena Valla, si basa sul Regolamento comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 30/09/2009 e successivamente modificato.

I premi di studio sono riservati agli studenti residenti a Gaglianico che abbiano conseguito risultati particolarmente brillanti: dalla Licenza Media al Diploma di scuola superiore, fino alla Laurea triennale, magistrale e a ciclo unico.

Le categorie e gli importi dei premi sono così suddivisi:

Licenza Media: 8 premi da € 200 ciascuno;

Diploma di scuola superiore: 6 premi da € 300 ciascuno;

Laurea triennale o magistrale: 2 premi da € 600 ciascuno;

Laurea ciclo unico o vecchio ordinamento: 2 premi da € 1.200 ciascuno.

In caso di più studenti meritevoli nella stessa categoria, il premio sarà suddiviso proporzionalmente. Le somme non assegnate torneranno al bilancio comunale. L’importo complessivo stimato per le borse di studio ammonta a € 4.500,00.

I premi saranno erogati tramite bonifico bancario al momento della redazione della graduatoria. La determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi.