Cantiere di lavoro, a Vigliano Biellese si cercano 3 figure

Fino a venerdì 3 ottobre è possibile presentare domanda a Vigliano Biellese per partecipare al nuovo cantiere di lavoro per disoccupati con più di 58 anni.

Il cantiere di lavoro prevede la selezione di 3 operatori da impiegare in mansioni di piccolo cantonierato e in attività di manutenzione, per la durata di n. 12 mesi e per un impegno settimanale di 30 ore.

Il cantiere verrà avviato nel mese di novembre 2025. L’iniziativa “Cantieri over 58” persegue la finalità di ridurre il disagio economico e sociale di persone disoccupate di età superiore ai 58 anni, prive di ammortizzatori sociali e con ridotte possibilità di reinserimento nel mercato del lavoro, dando la possibilità di impiego in cantieri di lavoro temporaneo e straordinario, al fine di contribuire al conseguimento dei requisiti previdenziali pensionistici.

Le modalità di svolgimento del cantiere, le modalità di selezione dei candidati ed i requisiti specifici da possedere, sono dettagliatamente indicati nell’avviso pubblico. La domanda di partecipazione deve pervenire, a pena di esclusione, entro le 12 del 3 ottobre. Per info: 015.512041 dal lunedì al venerdì (9.30-12.30).