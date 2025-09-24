A Tollegno santa messa nel ricordo di San Padre Pio, presenti anche i volontari della Protezione Civile

Martedì 23 settembre, in occasione della Festa Liturgica di San Padre Pio da Pietralcina, il gruppo di preghiera di Tollegno dedicato al Santo ha invitato le associazioni di volontariato operanti nell’ambito della Protezione Civile di Biella alla Santa Messa celebrata da don Paolo Gremmo, presso la chiesa dedicata a San Germano.

Dal 2004 San Pio da Pietralcina è Patrono della Protezione Civile in Italia. Nella scelta della Sua protezione viene affermato: “Quella del Frate di San Giovanni Rotondo è una lezione di umanità semplice, umile, nascosta, nutrita d’amore che non ama mostrarsi ma sa arrivare al momento giusto a chi ha bisogno di noi”.

Questo è l’insegnamento, l’incoraggiamento e la benedizione che i volontari della Protezione Civile hanno chiesto e chiedono a San Pio, modello di riferimento a quanti hanno scelto di esprimere la solidarietà ed il dono di sé attraverso la condivisione con coloro che vivono momenti di sofferenza e smarrimento a seguito di catastrofi e calamità naturali.

Erano presenti alla funzione numerosi fedeli del gruppo di preghiera e nelle loro divise blu, rosso e blu e gialle, i volontari del Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile di Biella, dell’Associazione Nazionale Carabinieri e della Protezione Civile Comunale. La celebrazione si è conclusa presso la statua di San Padre Pio collocata nel giardino della chiesa di San Germano.