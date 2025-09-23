Targa del Presidente, oltre 130 in gara al Golf Club “Le Betulle” FOTO

La “Targa del Presidente” ha riportato in campo più di 130 giocatori al Golf Club Biella “Le Betulle” di Magnano, per l’appuntamento sociale di fine stagione. Una giornata asciutta e mite ha offerto condizioni regolari su tutto il percorso; al termine, la consueta cena a buffet ha chiuso la serata, dando spazio ai saluti e alle premiazioni.

La partecipazione, ampia e trasversale, ha visto in campo tre categorie: Medal in 1ª, Stableford in 2ª e 3ª.

Classifiche

1ª Categoria – Netto Medal

- Gabriele Davi (ASD Golf Club Biella “Le Betulle”) – 72 colpi netti

- Filippo Bodo (SSD Golf Club Gressoney Monterosa) – 73

- Francesco Sità (ASD Golf Club Biella “Le Betulle”) – 75.

1ª Categoria – Lordo Medal

- Gabriele Davi (ASD Golf Club Biella “Le Betulle”) – 78 colpi

- Francesco Sità (ASD Golf Club Biella “Le Betulle”) – 80

- Filippo Bodo (SSD Golf Club Gressoney Monterosa) – 80.

2ª Categoria – Netto Stableford

- Daniela Acquadro (ASD Golf Club Biella “Le Betulle”) – 42 pt

- Paola Pignolo (Golf Club Castelconturbia ASD) – 41 pt

- Mattia Piccinini (ASD Driving Range Valle d’Aosta) – 41 pt.

3ª Categoria – Netto Stableford

- Simone Desantis (ASD Golf Club Biella “Le Betulle”) – 48 pt

-Filippo Vaglio Tessitore (SSD Golf Club Cavaglià S.r.l.) – 40 pt

- Roberto Botto (ASD Golf Club Biella “Le Betulle”) – 38 pt.