Pallamano, l'FC Vigliano torna in campo: ecco le sfide all'orizzonte

Prosegue a gonfie vele la preparazione ai campionati degli atleti e delle atlete di FC Vigliano sezione pallamano, mentre la FIGH (Federazione Italiana Giuoco Handball) ha reso noti girone e formula del campionato Under 18 maschile.

La squadra giallorossa è stata inserita nel gruppo con Crenna (VA), Cassano Magnago (VA), San Giorgio Molteno (LC) e Ferrarin Milano (MI). Sono previste gare di andata e ritorno al termine della quale ciascuna squadra si porterà dietro i punti fatti in questa prima fase in un successivo girone finale in cui, sempre con gare di andata e ritorno, affronterà unicamente le squadre provenienti dal girone composto da Cologne (BS), Leno (BS), Vigevano (PV), San Martino Siccomario (PV), Derthona (AL).

Le prime tre classificate di ciascun girone saranno ammesse alla fase che assegnerà il titolo di Campione d’Area e che qualificherà almeno la prima classificata alla successiva fase nazionale, mentre le ultime due classificate affronteranno la fase di consolazione. La formula del campionato, condivisa dalla FIGH con le società, mira a fare affrontare sempre più squadre di diversa forza e estrazione migliorando in tal senso il confronto e gli equilibri tecnico-tattici.

Queste le parole del tecnico Simone Lugli:” Direi che siamo stati inseriti in un bel girone. Sarà interessante sfidare i campioni d’area uscenti di Cassano Magnago e Molteno. Sono formazioni con le quali negli ultimi anni le occasioni di confronto sono state rare o nulle”. Nel frattempo la compagine viglianese ha raggiunto un discreto numero di iscrizioni che permetteranno la quasi certa partecipazione anche al Campionato Under 14.

La notizia è così commentata da Lugli: ”Una gran bella soddisfazione vedere in palestra un bel numero di giovani leve. Il lavoro da fare è in partenza con il dare a queste nuove leve le basi tecniche prima e tattiche poi per confrontarsi con gruppi di pari età. Ciò garantisce agli iscritti di poter giocare un buon numero di gare con un minutaggio adeguato, cosa che negli ultimi due anni è stata parecchio limitata a causa dei numeri”.

Si è chiusa invece nella serata di domenica la partecipazione con uno stand alla Festa di San Michele a Vigliano Biellese, dove la società ha allestito un campetto di gioco in cui chi si voleva avvicinare alla pallamano poteva provare a giocare seguita ed istruita dai ragazzi e dalle ragazze tesserate per FC Vigliano. Risultato: campo sempre in attività e numerosi partecipanti che dall’età dai 3 anni in su si sono cimentati in esercitazioni o fasi di gioco vere e proprie.

Simone Lugli descrive così le attività delle due giornate di festa: ”Un vero piacere per noi partecipare a questa importante festa del paese della nostra società sportiva. FC Vigliano, nome per tradizione associato al calcio, da alcuni anni ha anche la sua sezione di pallamano con la quale da tradizione partecipa ad entrambe le giornate di festa animando un breve tratto con via Milano con esibizioni di bambini, bambine, ragazzi e ragazzi. Siamo lieti che le nostre tesserate e i nostri tesserati prendano molto seriamente questo evento, erigendosi come veri protagonisti ed animando la festa con il coinvolgimento delle giovani e dei giovani che passano e che vogliono sperimentare la nostra meravigliosa disciplina. Andare in piazza per noi significa essere partecipi come tutte le altre associazioni e gruppi ad un momento che unisce l’intera popolazione di Vigliano”.