Golf, premi e gare al GC Cavaglià

Grande successo domenica al Gc Cavaglià per il Memorial Stefano Valente by Marcianesi & Associati (18 buche Stableford 3 categorie) che ha premiato i migliori con bottiglie di vino pregiato. La gara fa parte di un minicircuito di 3 prove by M&A che si svolgeranno nel corso della stagione a Cavaglià con Trofeo finale che verrà assegnato al 1° classificato netto (somma dei 3 score) maschile e femminile. L’ultima tappa è prevista per sabato 18 ottobre.

Premiati. 1a categoria: 1° lordo Rohan Jay Silva Cavaglià 36, 1° Netto Vittorio Monolo Laghi 38, 2° Netto Yuji Takahashi Cavaglià 35, 3° Netto Simone Lacagnina Cavaglià 35. 2a categoria: 1° Netto Davide Baroni Cavaglià 41, 2° Netto Roberto Caroli Cavaglià 39, 3° Netto Roberto Lanza Cavaglià 38. 3a categoria: 1° Netto Federico Lesca Cavaglià 44, 2° Netto Mirco Chester Planta Cavaglià 43, 3° Netto Massimo Sfondrini Santa Maria Maggiore 40. 1° Ladies Renata Torazzo Cavaglià 40. 1° Seniores Giuseppe Tandurella Cavaglià 40. Nearest to the pin masch. buca 10 Paolo Schellino m. 3,69. Nearest to the pin femm. buca 9 Giuseppina Brignoli m. 3,49. Driving contest femminile Simona Rosazza.

Le gare giovanili sono sempre una bella festa al Gc Cavaglià. Sabato il club ha ospitato la tappa del circuito nazionale giovanile Saranno Famosi 2025 che ha visto al via oltre 100 partecipanti. Erano previste gare Under 12/14 maschili e femminili su 18 buche (punteggio medal) e un torneo su 9 buche Stableford. Da segnalare che tra i Pulcini per decretare il vincitore è stato un necessario un play-off a tre giocatori (tutti avevano consegnato un ottimo score di 68 in perfetto par del campo) risolto solo dopo 4 buche di spareggio in favore di Giorgio Lopes su Riccardo Rizzo ed Edoardo Enrico Frigerio.

Premiati. 1° Under 12 Maschile Durando Matteo Monticello 72, 2° Under 12 Maschile Tavares De Araujo Felipe Tolcinasco 73. 1° Under 12 Femminile Rosina Aurora Royal Park 83, 2° Under 12 Femminile Zhu Yinuo Borgo Camuzzago 88. 1° Under 14 Maschile Lopes Giorgio Castelconturbia 68, 2° Under 14 Maschile Rizzo Riccardo Lecco 68. 1° Under 14 Femminile Durbano Martina Girasoli 69, 2° Under 14 Femminile Lai Giada Continental Verbania 77. 1° Stableford 9 buche Femminile Gamma Elena Biella Le Betulle punti 23. 1° Stableford Maschile Fontana Alessandro Samuele Druento 23.

Questa settimana il weekend al Golf Club Cavaglià si aprirà sabato con il classico appuntamento Trofeo Tenuta Castello & BM Flooring by Bertolino Moquettes (18 buche Stableford 3 categorie). Domenica ritorna la Coppa Biverbanca (18 buche, Stableford, 3 categorie esterni gara e green fee). Dopo la premiazione a seguire rinfresco con pasta.

Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.