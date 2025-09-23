Rally & Co, grande prestazione per gli equipaggi in gara

Grande prestazione per gli equipaggi della Rally & Co alla 2° edizione della Baja dello Stella gara valida per il campionato italiano cross country disputatasi in provincia di Udine.

Quarti assoluti tra le vetture tradizionali Gianluca Morra e Stefano Tironi che a bordo della loro Suzuki Vitara hanno vinto la classe T2 cogliendo anche il 2° posto nel Trofeo Suzuki nel quale, (con la vittoria della power stage che assegnava punti aggiuntivi) scalano una posizione in campionato di trofeo che li vede ora secondi.

Nella classe TH ( che aveva una classifica a parte) Alberto Gazzetta ed Andrea Pizzato partono subito forte tenendo per tutta la gara e fino al traguardo finale la 3° posizione assoluta sulla piccola Suzuki Jimny preparata dal team Gazzetta 4x4.Note negative in ambito rally moderni dove Andrea Fersini e Carmelo Cappello hanno dovuto ritirarsi per un’uscita di strada sulla 3° prova speciale al 1.000 miglia di Brescia dopo aver fatto segnare 2 tempi notevoli con la Mini Cooper Racing Start.

Ritiro anche per Max Di Martino e Chiaffredo Bosio su identica vettura al Rally del Rubinetto durante la 4° prova speciale mentre Maurizio Gabella e Sabrina Roccati sulla Lancia Y Rally4 terminano in 47° piazza dopo il rientro con il super rally nella seconda tappa a causa di un uscita di strada sulla Mottarone notturna.