 / CRONACA

CRONACA | 23 settembre 2025, 13:09

Un'auto abbandonata sul ponte, scattano le ricerche a Pistolesa

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Biella e Ponzone che, insieme ai Carabinieri, stanno battendo tutta la zona.

auto pistolesa

Un'auto abbandonata sul ponte, scattano le ricerche a Pistolesa (foto di repertorio)

Da questa mattina, 23 settembre, sono in corso le ricerche di un uomo che, stando alle prime informazioni raccolte, avrebbe lasciato la sua auto nei pressi del Ponte della Pistolesa e di cui non si ha più traccia.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Biella e Ponzone che, insieme ai Carabinieri, stanno battendo tutta la zona e la vegetazione circostante. A dare l'allarme alcuni passanti che hanno notato il mezzo e, temendo il peggio, hanno subito allertato il 112. Presente anche l'elicottero Drago.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore