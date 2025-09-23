Rifiuti abbandonati, a Candelo l'attenzione è massima. Vallera: “Segnalate sempre casi come questo”

A Candelo si presta particolare attenzione al tema dell'abbondono dei rifiuti. A darne conferma la capogruppo di maggioranza di Candelo nel Cuore Erika Vallera: “Si tratta di un gesto che danneggia l’ambiente, il decoro del nostro territorio e comporta conseguenze legali per i responsabili. L’abbandono dei rifiuti non è solo un atto di inciviltà: è un reato”.

Nonostante la sensibilità dimostrata dall'amministrazione verso le tematiche ambientali, sono ancora presenti casi di maleducazione. Un esempio recente lo si ha avuto nei giorni scorsi con un nuovo episodio di abbandono rifiuti segnalato da un cittadino. “Di questo è stato informato l’assessore Michele Ansermino che ha attivato le opportune procedure per la pulizia dell’area e la verifica della natura dell'immondizia lasciata – sottolinea Vallera - La Polizia Locale ha riportato la notizia di reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Biella che procederà di conseguenza".

Ancora una volta è fondamentale l'apporto del cittadino. "Ringrazio chi ha riportato questo fatto alla nostra attenzione poiché ogni tipo di contributo è un aiuto per consentire all’amministrazione di intervenire in modo efficace - evidenzia Vallera - È importante cogliere l’occasione per ricordare che gli uffici comunali sono sempre a disposizione per ricevere segnalazioni dirette, anche via telefono o email, così da attivare con più immediatezza i canali corretti come urp@comunedicandelo.it o, in questo caso, ufficiopolizialocale@comunedicandelo.it”.