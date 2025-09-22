 / CULTURA E SPETTACOLI

Torna in Valsessera il concerto tra i boschi del Rifugio Moglietti (foto di repertorio di Ermanno Orsi)

Torna in Valsessera il tradizionale concerto “...sul le soglie del bosco” del Corpo Musicale Giuseppe Verdi di Coggiola, in programma alle 15 di domenica 28 settembre tra gli alberi circostanti il Rifugio Moglietti. A dirigere il maestro Andrea Vaudano, con i racconti di Marcello Vaudano, Alessandro Orsi e Tiziano Bozio Madè. 

