CRONACA | 22 settembre 2025, 09:40

Maltempo, piante sulla strada a Tollegno e Veglio

Interventi nella notte dei Vigili del Fuoco.

Maltempo, piante sulla strada a Tollegno e Veglio (foto di repertorio)

Doppio intervento dei Vigili del Fuoco nella notte appena trascorsa per eventi legati al maltempo. A Veglio e Tollegno alcune piante sono crollate sulla strada a causa delle intense precipitazioni di queste ore. Giunte sul posto, le squadre hanno provveduto a rimuovere gli alberi e mettere in sicurezza le arterie interessate.

g. c.

