Maltempo, piante sulla strada a Tollegno e Veglio

Doppio intervento dei Vigili del Fuoco nella notte appena trascorsa per eventi legati al maltempo. A Veglio e Tollegno alcune piante sono crollate sulla strada a causa delle intense precipitazioni di queste ore. Giunte sul posto, le squadre hanno provveduto a rimuovere gli alberi e mettere in sicurezza le arterie interessate.
domenica 21 settembre
sabato 20 settembre
venerdì 19 settembre
