CRONACA | 22 settembre 2025, 19:30

Maltempo, ancora interventi di piante a terra: casi a Valdilana e Strona

maltempo valdilana

Maltempo, ancora interventi di piante a terra: casi a Valdilana e Strona (foto di repertorio)

Ancora interventi dei Vigili del Fuoco per piante cadute sulla strada a causa del maltempo. Le squadre hanno agito nei territori di Strona e Valdilana. In tutti i casi, gli alberi sono stati rimossi e la sede stradale riportata alla piena agibilità.

g. c.

