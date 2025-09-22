Maltempo, ancora interventi di piante a terra: casi a Valdilana e Strona

Ancora interventi dei Vigili del Fuoco per piante cadute sulla strada a causa del maltempo. Le squadre hanno agito nei territori di Strona e Valdilana. In tutti i casi, gli alberi sono stati rimossi e la sede stradale riportata alla piena agibilità.
22 settembre
domenica 21 settembre
