Da Viverone a Masserano, raffica di incidenti: tre persone in ospedale

Raffica di sinistri stradali nella giornata di ieri, 21 settembre, con tre persone trasportate in ospedale per le cure del caso.

A Viverone, intorno alle 12.30, si è verificato un tamponamento a catena con tre mezzi coinvolti. Ad avere la peggio una coppia di 68enni, rimasti feriti e assistiti dal personale sanitario del 118. In seguito, sono stati accompagnati in codice verde al Pronto Soccorso. Indenni gli altri guidatori, due vercellesi di 57 e 55 anni.

A Gaglianico, nel pomeriggio, è avvenuto uno scontro tra un'auto e un ciclista di 68 anni. Proprio quest'ultimo avrebbe riportato lievi lesioni, subito soccorso dagli operatori sanitari.

Infine, nella notte appena trascorsa, due mezzi hanno travolto un paio di animali selvatici, sbucati all'improvviso in mezzo alla carreggiata, nei territori di Cossato e Masserano. Danni ai mezzi ma nessuna conseguenza grave per i conducenti.

In tutti i casi sono intervenuti sul posto i Carabinieri per la raccolta dei rilievi di rito.