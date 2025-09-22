 / Circondario

Lutto a Ponderano per la morte di Giorgio Benso, aveva 60 anni

Lutto a Ponderano per la morte di Giorgio Benso, mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 60 anni. A darne il triste annuncio il fratello assieme a tutti i suoi cari. Il Santo Rosario sarà recitato domani, alle 18, nella chiesa parrocchiale di Ponderano. Sempre qui avranno luogo i funerali, affidati alle Onoranze Funebri Defabianis, alle 15 di mercoledì 24 settembre.

