Biella, nuova gita per i residenti over 60

Nell'ottica di sostenere il benessere e la socializzazione della terza età l'Assessorato alle Politiche Sociali del comune di Biella propone una nuova gita il prossimo 26 ottobre. Il programma della gita prevede una tappa a Torino, con partenza alle 9 da piazza Lamarmora. All’arrivo tempo a disposizione per la visita libera della città, shopping o possibilità di ingresso al Museo della Radio e della Televisione Rai (ingresso gratuito), con pranzo libero. Nel pomeriggio, incontro con la guida per la visita della “Torino esoterica”. Intorno alle 18 è previsto il viaggio di ritorno. Per informazioni: 015-3507857. Si tratta di un'iniziativa rivolta prioritariamente ai cittadini residenti in Biella con età pari o superiore a 60 fino ad esaurimento dei posti disponibili.



