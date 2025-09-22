 / Biella

Biella | 22 settembre 2025, 07:30

Biella, nuova gita per i residenti over 60

Nell'ottica di sostenere il benessere e la socializzazione della terza età l'Assessorato alle Politiche Sociali del comune di Biella propone una nuova gita il prossimo 26 ottobre. Il programma della gita prevede una tappa a Torino, con partenza alle 9 da piazza Lamarmora.  All’arrivo tempo a disposizione per la visita libera della città, shopping o possibilità di ingresso al Museo della Radio e della Televisione Rai (ingresso gratuito), con pranzo libero. Nel pomeriggio,  incontro con la guida per la visita della “Torino esoterica”. Intorno alle 18 è previsto il viaggio di ritorno. Per informazioni:  015-3507857. Si tratta di un'iniziativa rivolta prioritariamente ai cittadini residenti in Biella con età pari o superiore a 60 fino ad esaurimento dei posti disponibili.


 

Redazione g. c.

