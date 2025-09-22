Cavaglià, arriva il corso di teatro per i più piccoli

Il comune di Cavaglià - Assessorato alla Cultura organizza, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, un corso di teatro riservato ai bambini della Scuola Primaria. Le lezioni avranno cadenza settimanale e si svolgeranno nei locali della Biblioteca

Ragazzi il venerdì pomeriggio dalle 17 alle 18.30. Il corso, riservato a 20 bambini residenti a Cavaglià o frequentanti la Scuola Primaria del paese, verrà finanziato dal Comune; a carico delle famiglie resterà solamente la quota di iscrizione. Le iscrizioni saranno raccolte sabato 27 settembre dalle 10 alle 12 presso la Biblioteca Ragazzi - edificio Aquila.