Circondario | 21 settembre 2025, 09:30

Ottimo successo a Tollegno per “Puliamo il Mondo”

tollegno puliamo

Il comune di Tollegno esprime soddisfazione per l’ampia partecipazione alla giornata di “Puliamo il Mondo”, l’iniziativa nazionale di Legambiente organizzata in loco dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione Spazio 0-100.

Sono stati oltre 70 i partecipanti – tra ragazzi e ragazze delle scuole del paese, insegnanti, genitori e volontari – che sabato hanno contribuito con entusiasmo a raccogliere rifiuti e a restituire decoro e bellezza agli spazi comuni. Un risultato che testimonia la forza della collaborazione tra istituzioni, famiglie e mondo scolastico, capace di trasformare un’azione di volontariato in un’esperienza educativa di grande valore.

«Coinvolgere così tanti giovani in un gesto concreto di cura del proprio territorio – sottolinea il sindaco Lele Ghisio – significa seminare responsabilità e amore per l’ambiente. La scuola, in questa occasione, si è confermata un attore fondamentale: grazie all’impegno degli insegnanti e alla partecipazione delle famiglie, i ragazzi hanno potuto vivere un momento di comunità che resterà nella loro formazione civica».

La giornata si è conclusa con un momento conviviale allo Spazio 0-100, occasione per rafforzare i legami tra i partecipanti e condividere la soddisfazione per il lavoro svolto. Il Comune ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa, confermando la volontà di proseguire nel solco della sensibilizzazione e dell’educazione ambientale come strumenti fondamentali per costruire un futuro più sostenibile.

c. s. Comune Tollegno g. c.

