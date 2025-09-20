Senso unico alternato a Netro per taglio alberi dal 22 al 25 settembre

La Provincia di Biella ha disposto una limitazione temporanea del transito sulla SP 500 Valle Elvo, tra il km 9+370 e il km 9+450, per consentire lavori di taglio delle piante prospicienti la carreggiata e garantire la sicurezza della viabilità.

L’ordinanza sarà in vigore da lunedì 22 al 25 settembre 2025, con fascia oraria dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30. Il transito avverrà a senso unico alternato, regolato da movieri, con un limite di velocità di 30 km/h nelle vicinanze del cantiere.

L’operatore economico Valle Elvo Società Cooperativa ARL è incaricato dell’esecuzione dei lavori e dell’installazione della segnaletica temporanea, dei segnali di preavviso e dei cartelli di cantiere, che indicheranno la data e il numero dell’ordinanza e un recapito telefonico per contatti urgenti.