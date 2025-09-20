Pallavolo, SPB Monteleone Trasporti: debutto vincente in Coppa Piemonte FOTO e VIDEO

Primo test ufficiale e prime soddisfazioni per la Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti – targata Ilario Ormezzano Sai – che oggi ha inaugurato la sua stagione con l’esordio in Coppa Piemonte al PalaPajetta di Biella. La formazione di Serie C guidata da coach Giovanni Bonaccorso ha ottenuto un debutto positivo, davanti a un pubblico numeroso e variegato, che ha risposto con entusiasmo al richiamo del primo appuntamento ufficiale.

La giornata segna un momento importante per valutare il lavoro svolto in palestra per un gruppo profondamente rinnovato. Dopo un primo set perso, la squadra ha saputo reagire, mostrando carattere e capacità di adattamento, ribaltando l’andamento della partita e portando a casa il successo. «Giudizio positivo – ha commentato coach Bonaccorso al termine del match – dobbiamo ancora creare mentalità, ma ho visto una grande capacità di cambiare atteggiamento in campo e questo è un segnale molto incoraggiante. È un buon inizio». Il tecnico ha poi evidenziato l’importanza di costruire nel tempo il vero concetto di squadra: «Abbiamo buoni giocatori, provenienti da esperienze diverse, ma serve lavorare su mentalità, atteggiamento e parte fisica. Sono aspetti che non si costruiscono in breve, ma siamo contenti e propositivi».

Sulla stessa linea il direttore sportivo Oscar Zaramella, che ha espresso soddisfazione per la risposta della squadra e del pubblico: «Debutto vincente per la prima partita, con la capacità di reagire dopo un primo set perso. Questo era fondamentale, anche per amalgamare lo staff che sta lavorando con grande impegno. Il campionato prenderà ufficialmente il via l’11 ottobre e questi appuntamenti ci servono per affinare la preparazione». Lo stesso Zaramella ha sottolineato come l’aspetto psicologico sarà determinante per la crescita del gruppo: «La ricerca di sinergie è ciò che negli anni passati ha fatto la differenza nel nostro progetto. È più difficile all’inizio, ma una volta trovato l’equilibrio sarà tutto in discesa».

La rosa, ufficializzata nei giorni scorsi, unisce conferme, volti nuovi e promozioni dal settore giovanile, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva per il campionato regionale di Serie C. Spiccano gli arrivi di Alessandro Sensi e Filippo Agostini in posto quattro, del libero Marco Carlotto e del cubano Matt Bryan Despaigne, oltre alla scommessa rappresentata dal giovane centrale siciliano Davide Kulha e dall’ucraino Timov Antonov. Attorno a loro, confermati alcuni dei protagonisti della passata stagione e promossi diversi giovani del vivaio biellese.

Dopo il debutto casalingo in Coppa Piemonte, il percorso della SPB Monteleone Trasporti proseguirà sabato 27 settembre alla palestra comunale di Chieri con il doppio impegno contro Arti Volley alle 16:30 e Polisport Chieri alle 18:00. Sabato 4 ottobre sarà invece la volta della tappa di Caluso, con gli incontri contro Conad Montanaro alle 15:00 e Polisport Chieri alle 16:30. Il via al campionato regionale è invece fissato per il fine settimana dell’11 ottobre, quando la Serie C entrerà ufficialmente nel vivo.

Il successo di oggi al PalaPajetta rappresenta quindi il primo passo di un percorso che punta a consolidare il gruppo e a dare fiducia in vista di una stagione lunga e impegnativa. La capacità di reagire subito alle difficoltà e l’entusiasmo mostrato dal pubblico biellese sono segnali che fanno ben sperare per il prosieguo della Coppa Piemonte e per l’avvio del campionato.